Gian Carlo Menotti war der Meister der einaktigen Opern. Eine Stunde, und alles ist erzählt. „The Old Maid and the Thief“ (die alte Jungfer und der Dieb) ist dafür ein Musterbeispiel: 14 Szenen in einer Stunde, alles plastisch und unmissverständlich erzählt, gerade durch die Musik, die schon im Vorspiel klarmacht, dass das alles hier nicht so schlimm werden wird.

Untertitel des Stücks: „A Grotesque Opera“, wobei man die Groteske an der Entstehungszeit, 1939/41, messen muss und daran, dass Menotti garantiert niemanden mit seiner Musik erschrecken wollte. Lieber dachte er offenbar darüber nach, wie man Puccinis Melodienseligkeit mit zarten Einflüssen aus der Filmmusik bis weit ins 20. Jahrhundert hinein erhalten könnte. Klappt gut, auch jetzt am Gärtnerplatztheater.

Alexander Kreuselberg hat „The Old Maid“ dort auf der Studiobühne inszeniert, Rainer Sinell hat ihm eine putzige Wohnstube hingestellt. Und Oleg Ptashnikov dirigiert das kleine Orchester schnörkellos, mit Sinn fürs Theater, aber auch so laut, dass Jeremy Boulton, Mitglied des Opernstudios, Probleme hat, seiner schönen lyrischen Stimme Gehör zu verschaffen. Die drei Damen haben das Problem nicht. Allerdings ist Bob, den Boulton singt, auch kaum eine durchgestaltete Figur, eher reine Projektionsfläche.

Treuherziger Herzensbrecher: Jeremy Boulton als Bob. (Foto: Anna Schnauss)

Die Geschichte: Miss Todd (die alte Jungfer) kam vor 40 Jahren ihr Mann abhanden, seitdem sind ihre größte Freude die Klatschgeschichten von Miss Pinkerton. Sie sehen sich oft, dennoch fragt Miss Todd, ob die Klatschtante Sahne oder Zitrone in den Tee will, nun ja. Pinkerton berichtet Todd, dass ein entflohener Sträfling in der Gegend unterwegs sei, kaum ist sie weg, klingelt Bob an der Tür. Todd und ihre Haushaltsgehilfin Laetitia halten ihn, den faden, aber treuherzigen Landstreicher, für den Verbrecher, entwickeln Gelüste, wollen ihn an sich binden. Also gehen sie auf Raubzüge, damit er Geld und Schnaps bekommt, den Todd nicht kaufen kann: Sie sitzt im Prohibitionskomitee, gilt als hoch ehrbar, mopst aber die Sonntagskollekte aus der Kirche. Am Ende hauen Laetitia und Bob zusammen ab, räumen aber vorher Todds Haus aus.

Anna Agathonos (Todd), Sophia Keiler (Laetitia) und Frances Lucey (Pinkerton) singen und spielen sehr lustig, auch hinreichend aufgedreht, aber es fehlt der Irrsinn der Lust, der das Ganze interessant machte. Dass die junge, schöne Laetitia meint, lieber werde sie von einem Verbrecher umgebracht, als gar keinen Mann zu haben, schiebt ein Frauenbild vor sich her, über das man nicht einmal mehr schmunzeln kann. Da ist die Inszenierung viel zu zopfig, zum Kennenlernen dieses Stücks tagt der Abend indes gut.