Iris Berben und Heiner Lauterbach als Liebespaar„Es wurde höchste Zeit“

Heiner Lauterbach ist schon da, Iris Berben auch. Vor allen anderen. Und vor allem sehr viel größer. Im Fall von Lauterbach: Sogar viel haariger. Im Münchner Arri-Kino ist am Dienstagabend eine riesige Werbewand aufgebaut, darauf sind die zwei Schauspiel-Ikonen zu sehen, mindestens drei Meter groß. Damit soll ihr neuer Film „Ein fast perfekter Antrag“ beworben werden, der hier Premiere feiert und Ende Februar in die Kinos kommt. Berben und Lauterbach spielen darin ein Beinahe-Liebespaar. Also zwei grundverschiedene Menschen, bei denen man nie auf die Idee kommen würde, dass sie einmal zusammen waren. Waren sie aber, genauer gesagt vor 40 Jahren. Das ging nicht gut aus, trotzdem versuchen sie es in ihrem letzten Lebensdrittel noch einmal miteinander. Oder auch nicht, je nach Sichtweise.