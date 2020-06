Bei Filmpremieren kommt es öfter vor, dass beim Schlussapplaus mehr Menschen auf der Bühne stehen als im Publikum sitzen: So sollen alle Beteiligten gewürdigt werden, die Kameraleute oder Kostümbildnerinnen, die Cutter oder Caterer. Auch bei Eckhart Schmidts neuem Film "Generation Z - Da war ein Himmel" dürfte das so sein, obwohl er mit kleinem Team gedreht wurde: Wenn er am heutigen Mittwoch, 24. Juni, um 20 Uhr alle seine Hauptdarstellerinnen vorstellt, könnte das Werkstattkino fast voll sein. Laut aktueller Corona-Bestimmungen dürfen nur 14 Plätze des Münchner Programmkinos belegt werden, die titelgebende Generation (junge Menschen, die im 21. Jahrhundert geboren wurden) wäre im Saal also weitgehend unter sich.

Schmidt ist seit jeher fasziniert von blutjungen Frauen, immer wieder stellt er sie in den Mittelpunkt seiner Filme ("Der Fan", "Girls, Mädchen, Ragazze"). Lange Jahre lebte und arbeitete er in Rom und Los Angeles, seit einiger Zeit dreht der 81-Jährige aber wieder in München. Seine Darstellerinnen ziehen durch die Stadt, man sieht sie vor der Oper, am Königsplatz oder in der Leopoldstraße. Das Werkstattkino zeigt den Film am Samstag, 27. Juni, um 18 Uhr noch einmal.