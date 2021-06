Von Josef Grübl

Detailansicht öffnen Nicht immer lustig geht’s zu im Krimi "Weißbier im Blut" mit Sigi Zimmerschied und Brigitte Hobmeier. (Foto: Tobis Film/dpa)

"Das waren jetzt fünf Weißbier, sechs Obstler und ein Schweinsbraten." Man muss ja nicht gleich so zulangen wie der Kommissar im Kinofilm Weißbier im Blut, grundsätzlich aber darf seit ein paar Tagen in bayerischen Kinos wieder gegessen und getrunken werden. Oder wie es das zuständige Ministerium formuliert: Generell herrsche in Kinosälen Maskenpflicht, eine Abnahme sei aber gestattet, "soweit und solange es für den Verzehr von Speisen und Getränken erforderlich ist." Das gilt auch für das traditionsreiche Filmtheater Sendlinger Tor, das jetzt mit dem eingangs genannten Niederbayernkrimi wiedereröffnet: Am Donnerstag, 17. Juni, findet die München-Premiere statt, nach der Vorstellung um 18 Uhr werden die Darsteller Sigi Zimmerschied, Luise Kinseher, Gerhard Wittmann oder Max Schmidt als Gäste im Kino erwartet.

Wie auch in den Eberhofer-Filmen spielt Zimmerschied einen Polizisten mit niederbayerischem Zungenschlag, es gibt bizarre Mordfälle, amouröse Verwirrungen und zahlreiche Innenansichten aus Wirtshäusern. Das war es dann aber auch mit den Parallelen, wer Komödienspaß à la Leberkäsjunkie erwartet, dürfte enttäuscht werden. Weißbier im Blut ist eher Krimigroteske als Komödie, die Ermittlungen verlaufen zäh, nur der Alkoholpegel des Kommissars bleibt gleichbleibend hoch. Zu sehen ist der Film von Jörg Graser nicht nur in München, die wiedereröffneten Kinos in der Region (das Breitwand Gauting etwa, das Capitol Kino Lohhof oder das Kinocenter Wolfratshausen) haben ihn ebenfalls im Programm.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Im Filmtheater Sendlinger Tor stehen in den ersten Tagen aber auch noch andere Titel auf dem Spielplan, der japanische Anime-Hit Demon Slayer: The Movie - Mugen Train (20.6., 17.30 Uhr und 23.6., 20.30 Uhr) oder die Musikdoku Tina über die einzigartige Karriere von Tina Turner (19.6., 17.30 Uhr). Das Kinogeschäft nimmt also weiter an Fahrt auf, auch das Cinema öffnet dieser Tage wieder seine Türen (siehe Bericht Seite 2). Die große Wiedereröffnungswelle steht aber für Anfang Juli an: Dann werden die allermeisten Kinos in Deutschland wieder aufmachen - und zwar mit vielen neuen Filmen. Jetzt muss nur noch das Publikum den Weg zurück in die Kinosäle finden.

Wiedereröffnung Filmtheater Sendlinger Tor, mit dem Film "Weißbier im Blut", Do., 17. Juni, Sendlinger-Tor-Platz 11, Telefon 554636