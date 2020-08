Der Sommer neigt sich langsam seinem Ende zu. Ist das auch das Ende einer Sommerliebe? Vor dieser Frage stehen Laia aus Spanien und Emil aus Island, die sich bei ihrem Erasmus-Aufenthalt in München kennenlernen - im Kurzfilm "Summer Hit", der mit dem Starter-Filmpreis der Landeshauptstadt München ausgezeichnet wurde. An diesem Mittwoch, um 19 Uhr werden im Rio Filmpalast (Rosenheimer Straße 46) die Preise für diesen Beitrag und die weiteren Gewinnerfilme verliehen, und zwar erstmals im Rahmen der Filmkunstwochen, von Kulturreferent Anton Biebl persönlich: "Die letzten Kinder im Paradies", "In The Name Of Schehrazade oder Der erste Biergarten in Teheran" und "Mein Ende. Dein Anfang". Anschließend gibt es die ersteren drei Filme zu sehen: die Geschichte von Laia und Emil, ein Aufeinandertreffen von behüteten Landkindern und jugendlichen Campern und ein Film über das Filmemachen, bei dem eine iranische Regisseurin auf eine Bierbrauerin trifft. Bei dieser Auswahl schmerzt der Sommerausklang weniger. Karten und Infos unter Telefon 48 69 79 oder unter www.riopalast.de.