20 000 Euro haben oder nicht, das macht schon mehr als den kleinen Unterschied: Mit den Deutschen Verlagspreisen, von Kulturstaatsministerin Monika Grütters in dieser Woche bekanntgegeben, sind auch etliche bayerische Verlage bedacht worden. Der Augsburger Maro Verlag steht auf der Liste der Preisträger, ebenso wie Starfruit Publications aus Fürth und Friedrich Pustet aus Regensburg. Was die Münchner Verlage angeht, so können sich die Edition Taube, der Eisele Verlag, Liebeskind, Tulipan sowie Schirmer/Mosel über ein Gütesiegel und mindestens 20 000 Euro freuen. Vielleicht auch sehr viel mehr: Drei der 66 unabhängigen ausgewählten Verlage aus dem gesamten Bundesgebiet haben noch die Aussicht darauf, womöglich eine Prämie von 60 000 Euro zu erhalten; bekanntgegeben wird dies am kommenden Montag, 25. Mai. Auch drei undotierte Gütesiegel für größere Verlage wurden übrigens vergeben, eines davon ging an den Carl Hanser Verlag in München. Davon kann er nichts kaufen, darf sich aber geehrt fühlen.