Drei junge Absolventen hat das Referat für Arbeit und Wirtschaft der Stadt München mit den zum zweiten Mal verliehenen Hochschulpreisen 2021 ausgezeichnet. Serhii Torbinov von der Akademie der Bildenden Künste erhält den ersten Preis für seine Masterarbeit "Stillgelegter Olympia-Bahnhof in München als Begegnungsort, ein Ort für Kunst und Kultur". Der zweite Preis geht an Lisa Hamm (Hochschule für Politik) für ihre Masterarbeit "To share or not to share - Evaluation of Policy Instruments to Sustainably Integrate Automated Vehicles in Munich". Johanna Sailer (Katholische Stiftungshochschule) wurde für ihre Masterarbeit "Der Fachkräftewechsel im Stadtjugendamt München an der Schnittstelle zwischen Bezirkssozialarbeit und Vermittlungsstelle - Eine quantitative Erhebung der Adressat*innenperspektive" mit dem dritten Preis ausgezeichnet. Das Preisgeld in Höhe von 5000 Euro teilen sich die Preisträger.