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PostkartenSinnsprüche zum Verschenken

Lesezeit: 2 Min.

Der Münchner Künstler und Verleger Martin Arz.
Der Münchner Künstler und Verleger Martin Arz. Stephan Rumpf

Martin Arz entwirft Postkarten mit witzigen Lebensweisheiten. Längst landen die nicht mehr nur in Briefkästen.

Von Sabine Buchwald

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Martin Arz schreibt sich selbst Postkarten aus dem Urlaub. Das klingt erstmal kurios. Er schickt auch Karten an Freunde, um sie zu animieren, ihm welche zu schreiben. Weil der Maler, Krimiautor und Verleger gern zu Hause Postkarten in seinem Briefkasten findet, und doch weiß er: Urlaubsgrüße auf Papier sind eine Rarität geworden. Zahlen bestätigen Martin Arz. Aber dazu später.

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