Von Lea Kramer

Der Veranstalter hat die Konzertkarten verschickt. So steht es in der Bestätigung, die ein SZ-Kollege unlängst erhalten hat. Die Papiertickets glaubte er schon verloren. Der Brief, in dem sie steckten, erreichte ihn schließlich doch noch - mehr als eine Woche war zwischenzeitlich vergangen.