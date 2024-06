Von Ellen Draxel

Der Harras wurde erst vor einigen Jahren umgestaltet, aber sie war gefühlt schon immer da: die Post in Sendlings Stadtteilzentrum. Seit fast hundert Jahren tragen die Bewohner ihre Briefe und Pakete dorthin, 1932 wurde die Anlaufstelle eröffnet. Doch 2025 soll damit Schluss sein: Die Post am Harras schließt. Und sie ist nicht die einzige in München. Auch eine Zweigstelle an der Winthirstraße in Neuhausen wird voraussichtlich bereits im Winter zusperren. „Einen konkreten Termin gibt es für beide Orte noch nicht“, sagt ein Postbank-Sprecher auf SZ-Anfrage. „Aber wir informieren unsere Kunden rechtzeitig über Alternativen.“