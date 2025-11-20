Die Münchner stehen gerne Schlange, für Wiesn-Tische, für Shop-Eröffnungen oder für den günstigsten Matcha der Stadt. Ob die Sache, für die sie anstehen, ihre Zeit wert ist oder nicht, oft geht es ums Dabei-gewesen-sein, ums Mitreden, darum, einen Trend als erste oder erster in den sozialen Netzwerken zu teilen.

An der Ecke Leopold- und Hohenzollernstraße könnte man aktuell den ganzen Samstag mit Schlange stehen verbringen. Dort reiht man sich in diesen Tagen vor dem neuen Store der japanischen Modekette Uniqlo in Absperrbänder ein wie beim Sicherheitscheck am Flughafen. Zum Glück ist die Schlange ums Eck vor dem neuen Coffeeshop mit Backstube Lisboa & Nata etwas kürzer, denn die auszusitzen, lohnt sich.

Dort gibt es guten Kaffee, aber auch eine süße Spezialität aus Portugal, die Carlos Santos bislang in München vermisst hat: Pastéis de Nata, kleine Blätterteigtörtchen mit einer karamellisierten Creme-Füllung. Santos kommt aus Lissabon, ist eigentlich Luft- und Raumfahrtingenieur und Gründer von Lisboa & Nata. Er lebt seit fünf Jahren in München und habe die Pastéis de Nata hier zwar vereinzelt bekommen, jedoch nie so hochwertig und frisch gebacken, wie er sie aus der Heimat kenne.

Die Pastéis de Nata werden laufend frisch gerbacken. (Foto: Robert Haas)

Im Lisboa & Nata werden die Törtchen über den Tag verteilt laufend frisch gebacken. Beim Kauf sind sie oft keine 30 Minuten alt. Ein gutes Pastel de Nata erkenne man am knusprigen Teig und an der cremigen Textur der lauwarmen Füllung, erklärt Santos. An seinem Rezept feilte er mehr als ein Jahr, lernte von Konditoren in Portugal und holte sich als Quereinsteiger ein Zertifikat der Handwerkskammer, um seine eigene Backstube eröffnen zu dürfen.

Der Wissenschaftler in Santos trieb die Rezeptentwicklung voran: „Es war wie ein mathematisches Problem, das ich lösen wollte“, erklärt er. Seine Lösung lautet wie folgt: Er rollt einen Blätterteig aus 27 Schichten zu einem Zylinder und drückt Stücke davon in Handarbeit in kleine Förmchen. Darauf kommt eine Masse aus Eigelb, Milch und Zimt – keine Vanille, wie viele fälschlicherweise glauben.

Diese Creme wird vorgekocht, damit die Törtchen nur kurz und bei hoher Temperatur im Ofen gebacken werden können. Dabei bildet sich auf ihnen eine Karamellschicht, die schwarz werden dürfe und sogar solle, erklärt Santos. Er selbst mag Pastéis de Nata am liebsten dunkel, wie er sie aus Portugal kennt. Für seine deutsche Kundschaft holt er sie bewusst etwas heller aus dem Ofen, denn die halte das Karamell für „verbrannt“, scherzt er.

Der teuren Zutaten und Handarbeit wegen kosten seine Pastéis de Nata 3,40 Euro pro Stück, mehr als doppelt so viel wie im portugiesischen Durchschnitt. Dass er aber nur einen Monat nach Eröffnung im Schnitt 500 Stück pro Tag davon verkaufen würde, damit habe Santos selbst nicht gerechnet (Lisboa & Nata, Hohenzollernstraße 15, Dienstag bis Samstag 10 bis 18.30 Uhr).

Sich samstags anstellen zu müssen, das kann einem auch bei Dallmayr passieren, besonders in der Weihnachtszeit. Dort kann man sich seit Kurzem im neuen Coffee Club aufwärmen, aber auch für Teeliebhaber gibt es diesen Winter etwas Neues: den Afternoon Tea im Café-Bistro Dallmayr im ersten Stock.

Nach englischem Vorbild werden traditionell auf der Etagere Sandwiches, Törtchen und Pralinen serviert und für den Feinkost-Twist sorgen Mini-Burger mit Entenpflanzerl und Kürbischutney sowie Räucherlachs-Mousse mit Forellenkaviar. Bei 65 Euro pro Person ist ein Heißgetränk inbegriffen, einen winterlichen, alkoholfreien Aperitif aus Earl Grey Tee, Ingwer und Zimt kann man separat dazubestellen (Dallmayr Afternoon Tea, Dienerstraße 14-15, ab 28.11. jeden Freitag und Samstag von 16 bis 18 Uhr, Telefon 089/2135110).

Der Weihnachtsmarkt am Chinesischen Turm läuft gerade erst an, von daher dürfte die Schlange an der Ochsenbraterei noch kurz sein. Nichts wie hin, denn dort gibt es in diesem Jahr erstmals die „Ochsen-Pho“, eine Ochsenbrühe nach vietnamesischen Vorbild mit Reisnudeln, Ochsenfleisch, Karotten, Shiitakepilzen, Sprossen und optional Chili, Zwiebeln und Kräutern (9,80 Euro) – eine schöne Abwechslung zu Würscht’ und Waffeln (Ochsenbraterei am Chinesischen Turm, 20. November bis 23. Dezember, täglich von 11.30 bis 20.30 Uhr).