Nach einer Verfolgungsjagd in der Münchner Innenstadt hat die Polizei einen Porschefahrer festgenommen. Wie eine Polizeisprecherin berichtet, sei der Mann unter Drogen gefahren. Mehrere Personen hätten am Freitag gegen 14.30 Uhr den Notruf gewählt, weil ein Mann nach dem Konsum von Drogen mit seinem Porsche in der Hermann-Lingg-Straße nahe der Theresienwiese fahre. Als eine Polizeistreife den Mann kontrollieren wollte, habe dieser beschleunigt. Die Beamten hätten die Verfolgung aufgenommen.

Mit überhöhter Geschwindigkeit sei der Flüchtende in Richtung Schwanthalerstraße und auf die Bayerstraße gefahren. Dabei habe er unter Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer unter anderem eine rote Ampel missachtet. Später habe der Mann einen entgegenkommenden BMW gestreift und sei in Richtung Landsberger Straße weiterfahren. Auf Höhe der Augustiner Brauerei sei er mit einem entgegenkommenden Pkw sowie einer Absperrbake kollidiert. Dadurch sei ein Hinterreifen des Porsches geplatzt, sodass der Wagen zum Stehen gekommen sei.

Verletzt worden sei durch die Unfälle niemand, der Sachschaden belaufe sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Der Fahrer, ein 43-Jähriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland, sei von den Beamten festgenommen worden. Als Beifahrerin sei eine 29-jährige Frau aus München im Wagen gewesen.

Weil sich der Verdacht erhärtet habe, dass der Fahrer unter Drogen stehe, habe die Polizei eine Blutentnahme angeordnet. Anschließend sei der Mann entlassen worden. Gegen ihn ermittle man nun laut der Polizeisprecherin wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Unfallflucht sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Flucht beobachtet haben oder durch den Porschefahrer gefährdet wurden, sich beim Unfallkommando unter 089/6216-3322 zu melden.