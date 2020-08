Mit den temporären Radwegen an fünf Straßen wollte der Münchner Stadtrat der in Pandemie-Zeiten zunehmenden Zahl an Radfahrern gerecht werden. In Windeseile wurden ohne lange Prüfungen temporäre Radspuren gelb abmarkiert, um den Radlern mehr Sicherheit zu geben. Die FDP und die Bayernpartei, die gegen die Radwege gestimmt hatten, wollen nun prüfen lassen, ob diese überhaupt rechtlich zulässig sind. Anlass ist ein Rechtsgutachten zu den temporären Radwegen in Berlin. Dieses vom Wissenschaftlichen Parlamentsdienst des Berliner Abgeordnetenhauses erstellte Gutachten, das von der dortigen FDP beauftragt worden war, stellt fest, dass die Radwege möglicherweise eben nicht zulässig sind. Die Berliner Morgenpost zitiert aus dem Papier, dass temporäre Radwege wegen der pandemiebedingten Zunahme des Radverkehrs zwar grundsätzlich möglich seien, dies sei jedoch nur "als Reaktion auf konkrete Gefährdungslagen auf bestimmten Straßen zulässig". Fraglich erscheine allerdings, ob sich temporäre Radwege generell zulässig seien. Pauschal anzunehmen, dass der Straßenverkehr grundsätzlich gefährlich für Radfahrer sei, erscheine nicht als hinreichende Grundlage für die Einrichtung von Radfahrstreifen. Damit widersprechen die Gutachter dem Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, der Ende Juni den Radwegen Rechtmäßigkeit attestiert hatte.