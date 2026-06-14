Große Namen helfen immer. Auch, um zu behaupten, dass München noch immer eine ernst zu nehmende Pop-City ist. Vielleicht nicht mehr so schillernd wie in den Siebzigerjahren, als Giorgio Moroder zusammen mit der Sängerin Donna Summer die Grundlagen für den Munich Sound gelegt hatte. Aber, hey: Die Sportfreunde Stiller machen hier doch Musik, und das laut und gut und seit dreißig Jahren. Die Indie-Rock-Heroen von The Notwist kennt man auch nahezu auf der ganzen Welt. Und dann kommen schließlich Musikerinnen und Musiker aus ganz Deutschland nach München, um hier ihre neuen Hits aufzunehmen. Nina Chuba etwa. Sie vertraut im Tonstudio ihrem Produzenten Flo August alias Florian Kiermaier, einst Musiker bei der Electropop-Band Claire. Zu ihm kommen auch die Bands Provinz oder Kraftclub. Schlagerstar Beatrice Egli und Kuschelpop-König Wincent Weiss fahren zu Kevin Zaremba und seinem Produzententeam von Achtabahn nach München-Obersendling. Und Popsänger Tim Bendzko ist, wie er sagt, sehr glücklich, die „Truva Boys“ zu haben, also die Münchner Produzenten, Musiker und Songwriter Timothy Auld (einst bei Einshoch6) und Benedikt Schöller.
MusikszeneIst München noch eine Pop-Stadt?
Lesezeit: 5 Min.
Gute Popmusik entsteht in München oft, Karrieren aber noch immer anderswo. Ein Songwriter-Camp im Sommer will das ändern – und zeigt zugleich, wie viel dafür noch fehlt.
Von Michael Bremmer
Lesen Sie mehr zum Thema