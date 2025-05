In seinem Buch „Limited Edition of One“ verrät der britische Musiker Steven Wilson , dass er jeden Morgen zwei Eichhörnchen in seinem Garten füttert und als Ordnungsfreak regelmäßig Müll von der Straße aufhebt. Beides solle als Teil einer Zehn-Punkte-Liste beweisen, dass er kein Macho oder Rockstar ist. Was es vielleicht ebenfalls zeigt, ist, wie man die Welt zu einem besseren Ort macht. Und das ist wiederum etwas, das Wilson, fragt man seine Fans, auch mit seiner Musik regelmäßig gelingt. Das neue Werk des Progressive-Rockers heißt „The Overview“. Gemeint ist damit ein tief prägender Moment, wie ihn etwa Astronauten beim ersten Mal im All erleben. Wie sich dieser musikalisch erzeugen lässt? Das zeigt der Sänger und Gitarrist am 31. Mai in München im Zenith.

Bekannt wurde Wilson mit seiner Band Porcupine Tree. Beim britischen Sänger Holly Johnson hieß das Vehikel Frankie Goes to Hollywood, mit dem er in den Achtzigern in den Charts nach oben fuhr. Auf seiner aktuellen „Best of Tour“, die ihn am 23. Mai in die Tonhalle führt, gibt er alte Hits von damals wie „Relax“ zum Besten. Aber auch Lieder von seinen Solo-Alben. Wo wir im All und in den Charts waren: Von dort kann man auch wieder herunterfallen. Beim Spaßrock-Duo Tenacious D alias Jack Black und Kyle Gass ist das passiert. Da sagte Gass überstürzt etwas Dummes über das Attentat an Donald Trump. Seitdem liegt Tenacious D auf Eis. Aber dafür kann man sich nun die Kyle Gass Company am 19. Mai im Backstage anhören. Drei Männer. Drei Gitarren.

Und wo wir bei der Komik sind: Am 24. Mai kommt der singende Clown Herman van Veen in die Isarphilharmonie. Mit seiner aktuellen Tour feiert der Niederländer seinen 80. Geburtstag. Bekannt wurde er unter anderem als Erfinder der Ente Alfred J. Kwak. Was weniger bekannt ist: Im Jahr 1977 hat die ARD mit ihm eine Serie im Olympiadorf in München gedreht. Seine Konzerte sind jedenfalls immer ein musikalisch-komisches Fest. Noch etwas Komisches: Rummelsnuff am 28. Mai im Feierwerk in der Kranhalle. Komisch deswegen, weil man nicht weiß, wo man die Elektropop-Shantys des singenden Muskel-Matrosen einordnen soll. Jedenfalls sehr schräg das.

Ebenfalls im Feierwerk, aber dort im Hansa 39, tritt am 24. Mai die Berliner Wave- und Post-Punk-Band Pink Turns Blue auf. Die Geschichte der Band um Sänger Mic Jogwer reicht bis 1985 zurück. Im Gegensatz zu anderen ruhen sich Pink Turns Blue aber nicht auf alten Lorbeeren aus, sondern haben nach dem schönen Album „Tainted“ von 2021 mit „Black Swan“ ein weiteres neues Werk im Gepäck. Mit dem im Rheinland geborenen Tarkan kommt am 30. Mai ein türkischer Superstar in die Olympiahalle, der 1998 mit „Şimarik“ auch in Deutschland einen Hit hatte. „Şimarik“ heißt „frech“ oder „verwöhnt“. Mal sehen, wie er sich bei seinem Auftritt verhält.

Eher von der netten Sorte ist der US-Songwriter Joshua Radin, der am 28. Mai im Live Evil spielt. Bekannt wurde er durch musikalische Auftritte in Serien wie „Scrubs“ und „Dr. House“. In München stellt er sein bereits neuntes Album vor. Durchaus frech ging es in den vergangenen Jahren im Kafe Marat zu. Jetzt heißt es am 23. Mai aber „Ende Gelände“. Der linke Kulturtreff muss raus. Das Gebäude wird abgerissen. Bei der Abschieds-Party gibt es noch einmal einen „Rückblick“, ein Punk-Konzert und DJs. Es heißt, man solle „festes Schuhwerk“ mitbringen.