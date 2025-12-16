Mit 1,2 Promille alkoholisiert, hat ein Mann am späten Freitagabend zwei Polizisten attackiert und sie dabei verletzt. Die Polizeistreife wurde gegen 23.30 Uhr wegen einer Ruhestörung nach Berg am Laim gerufen. Als die Polizisten an der Wohnungstür klingelten und klopften, öffnete laut Polizei ein 62-jähriger Mann und verhielt sich sofort aggressiv den Beamten gegenüber. Schließlich griff er sie an, würgte einen 24-jährigen männlichen Polizisten und riss dessen 25-jährige Kollegin an den Haaren. Beide Beamte waren nicht mehr dienstfähig.