Alarm wegen RuhestörungMann würgt Polizisten und zieht Beamtin an den Haaren

Ein 62-Jähriger attackierte die Beamten derart, dass sie dienstunfähig waren. (Foto: Daniel Vogl/dpa)

Ein Einsatz in Berg am Laim eskaliert: Zwei Polizeibeamte werden angegriffen und verletzt.

Mit 1,2 Promille alkoholisiert, hat ein Mann am späten Freitagabend zwei Polizisten attackiert und sie dabei verletzt. Die Polizeistreife wurde gegen 23.30 Uhr wegen einer Ruhestörung nach Berg am Laim gerufen. Als die Polizisten an der Wohnungstür klingelten und klopften, öffnete laut Polizei ein 62-jähriger Mann und verhielt sich sofort aggressiv den Beamten gegenüber. Schließlich griff er sie an, würgte einen 24-jährigen männlichen Polizisten und riss dessen 25-jährige Kollegin an den Haaren. Beide Beamte waren nicht mehr dienstfähig.

Erst mit Hilfe zweier weiterer Streifen gelang es, den Wütenden zu bändigen und ihn zu fesseln. Er wurde bei der Festnahme leicht verletzt. Nun erwartet ihn ein Verfahren unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Auseinandersetzung ist auf Bodycams der Polizeibeamten dokumentiert, außerdem wurde das Handy einer Zeugin beschlagnahmt, die das Geschehen dokumentiert hat.

