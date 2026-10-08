Zuweilen kann der Weg zur Wahrheit ein steiniger sein, in diesem speziellen Fall sogar ein unauffindbarer. Und das ist insofern bemerkenswert, als die der Wahrheitsfindung dienenden Zeugen allesamt bei der Polizei beschäftigt sind.

Strafvereitelung im Amt, so lautete die Anklage vor dem Münchner Amtsgericht, will heißen: Ein Polizist soll bei einer Kontrolle einen Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben; der Kollege, der mit dabei war, soll dies nicht seinem Vorgesetzten gemeldet haben. Die Widersprüche bei der Aufklärung der Sache erweisen sich aber als so immens, dass es am Ende zu keinem Urteil kommt.

Der Saal des Amtsgerichts ist gut gefüllt mit Polizei: Offenbar Kollegen, die im Zuschauerraum den Prozess verfolgen, daneben wohl Abgesandte des Polizeipräsidiums, die das Geschehen im Falle künftiger Disziplinarmaßnahmen beobachten – und natürlich sitzt auf der Anklagebank auch ein Polizist. Hamit T. (Name geändert), 35 Jahre alt, Beamter bei der Einsatzhundertschaft an der Rosenheimer Straße.

Vergangenes Jahr, am 8. Juni, war Hamit T. mit Kollegen zu einem Einsatz in die Tiefgarage des Maritim-Hotel an der Goethestraße gerufen worden. Dort campierten drei Männer und konsumierten augenscheinlich Drogen. Die Männer wurden durchsucht, die Personalien festgestellt und ein Platzverweis erteilt mit der Aufforderung, den hinterlassenen Müll aufzusammeln. So weit, so einig sind sich der Angeklagte und die Anklageschrift.

Staatsanwalt Christoph Limmer geht dann davon aus, dass Hamit T. einen Mann, der sich geweigert habe, den Müll aufzuheben, gegen die Wand drückte. Alsdann soll ein Kollege hinzugetreten sein und den Mann mit einem gezielten Polizeigriff zu Boden geworfen haben. Hamit T. soll die Beine des Liegenden fixiert, eine Polizistin den Kopf gehalten haben, während der Kollege dem Wehrlosen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll.

Offenbar sind auch die festgestellten Personalien verschwunden

„Nur damit ihr es wisst, das war unnötig“, soll Hamit T. zum Rest der Gruppe gesagt haben. Er meldete den Vorfall nicht beim Vorgesetzten, es gab auch keinen Vermerk über den Einsatz. Offenbar verschwanden auch die zuvor festgestellten Personalien, zumindest ist der Name des Geschädigten nicht bekannt.

„Ich habe keinen Schlag gesehen“, behauptet Hamit T. vor Gericht. Er habe nicht die Beine fixiert und am Kopf des Geschädigten sei auch niemand gewesen. Mit der Bemerkung „das war unnötig“ habe er den unmittelbaren Zwang bei dem Einsatz gemeint, „es ging ja nur um Müll“. Wie er sich erklären könne, dass drei Kollegen den Schlag gesehen hätten, während er doch direkt dabei stand, fragt ihn Richter Daniel Hinz. Hamit T. bleibt dabei: „Ich habe nichts gesehen.“

Schließlich kommt als Zeuge der Kollege, der zugeschlagen hat, das räumt er selbst ein: Im Fallen habe ihm der Kontrollierte den Ellenbogen ins Gesicht gerammt, daraufhin habe er ihn mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Sein Verfahren ist bereits abgeschlossen, er wurde freigesprochen.

Es sind noch etliche Zeugen für den Nachmittag geladen, die im ersten Verfahren gegen den „schlagenden“ Kollegen bereits ausgesagt hatten – und das mehr als widersprüchlich. Richter, Staatsanwalt und Verteidigerin Magdalena Langgartner ziehen sich zu einem Rechtsgespräch zurück. Schließlich einigen sich alle auf eine Einstellung des Verfahrens gegen Geldauflage: 1000 Euro muss T. an die Münchner Tafel zahlen. „Er möchte die Angelegenheit beenden“, sagt seine Verteidigerin, „ansonsten wären wir bei einer Verurteilung in die zweite Instanz gegangen“.