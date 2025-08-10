Mehr als nur danebenbenommen hat sich ein 33-jähriger Polizist in der Nacht auf Sonntag. Der Münchner war als Gast auf einer privaten Feier in Trudering. Gegen 3.30 Uhr soll er mehrere weibliche Gäste im Alter zwischen 20 und 30 Jahren angetanzt und begrapscht haben. Die 28-jährige Gastgeberin versuchte mit einer 26-Jährigen, den Betrunkenen durch die Terrassentür aus dem Haus zu drängen. Doch der Mann wehrte sich und verletzte die Helferin am Arm.