TruderingPolizist belästigt Frauen auf Party

Mit mehreren Streifenwagen rückten Münchner Polizisten wegen ihres betrunkenen Kollegen in Trudering an (Symbolbild).
Mit mehreren Streifenwagen rückten Münchner Polizisten wegen ihres betrunkenen Kollegen in Trudering an (Symbolbild). (Foto: Carsten Rehder/dpa)

Der Münchner hatte auf einer privaten Feier offenbar viel zu viel getrunken: Als er beim Tanzen weibliche Gäste begrapschte, riefen sie seine Kollegen zu Hilfe. Doch das brachte den Beamten nicht zur Vernunft.

Mehr als nur danebenbenommen hat sich ein 33-jähriger Polizist in der Nacht auf Sonntag. Der Münchner war als Gast auf einer privaten Feier in Trudering. Gegen 3.30 Uhr soll er mehrere weibliche Gäste im Alter zwischen 20 und 30 Jahren angetanzt und begrapscht haben. Die 28-jährige Gastgeberin versuchte mit einer 26-Jährigen, den Betrunkenen durch die Terrassentür aus dem Haus zu drängen. Doch der Mann wehrte sich und verletzte die Helferin am Arm.

Andere Gäste drückten den Münchner im Garten auf den Boden und riefen seine Kollegen, die mit mehreren Streifenwagen anrückten. Der 33-Jährige war weiter aggressiv, beleidigte die Beamten und leistete Widerstand. Auf dem Revier wurde eine starke Alkoholisierung festgestellt. Die Kripo ermittelt nun unter anderem wegen sexueller Belästigung – und das Präsidium prüft disziplinarrechtliche Maßnahmen.

