Wenn die Reiterstaffel der Münchner Polizei zur Streife durch den Englischen Garten aufbricht, dann werden ihre Pferde zunächst zu einem ruhigen Platz in der Nähe des Chinesischen Turms gebracht. Am Sonntag jedoch war es dort nicht ganz so ruhig – was den 13-jährigen Wallach Lancelot deutlich durcheinanderbrachte.

Lancelot erschrak kurz vor 9 Uhr beim Ausladen aus dem Transportanhänger wegen lauter Trommeln – mit ihnen verliehen Fans des gerade stattfindenden Lauffestivals eines Münchner Sportgeschäfts ihrer Begeisterung Ausdruck. Das Pferd scheute und lief weg.

Wenig später kreuzte Lancelot die Laufstrecke und kam dabei einer Läufergruppe in die Quere. Dabei stürzte eine 21-jährige Münchnerin und zog sich Schürfwunden an Armen und Beinen zu.

Polizeibeamte konnten Lancelot – ein schwarzes, bayerisches Warmblut, Stockmaß 1,67 Meter – schließlich einfangen und beruhigen. Nun wird ermittelt, ob jemand wegen der fahrlässigen Körperverletzung an der Läuferin zur Verantwortung gezogen werden kann.