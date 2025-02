Die Polizei hat am Donnerstag an verschiedenen Verkehrsknotenpunkten in München gezielt Radfahrer kontrolliert. Zwischen 14 und 22 Uhr stellten die Beamten 140 Verstöße fest. 74 Radler waren bei Rot über die Ampel gefahren, bei 41 war die Beleuchtung nicht in Ordnung. 21 Radler wurden beim Telefonieren mit dem Handy ertappt.