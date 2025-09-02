Als Miley kam, gab der Dieb lieber auf: Der Diensthund der Münchner Polizei, eine Malinois-Hündin, hat dabei geholfen, einen Einbrecher aufzuspüren und festzunehmen.

Am Samstag gegen 22 Uhr brach ein Mann in eine frei stehende Garage auf einem Privatanwesen in Feldmoching ein. Dort öffnete er einen Schrank, offenbar um Werkzeug zu stehlen. Dabei wurde er jedoch vom Bewohner überrascht und flüchtete.

Unter den zahlreichen Streifen, die nach dem Notruf zum Tatort fuhren, war auch ein Diensthundeführer mit Miley. Die Hündin konnte in der Garage die Witterung des Geflüchteten aufnehmen und der Spur über 500 Meter folgen.

An deren Ende an zwei Grundstückseinfahrten hatte sich der Mann versteckt. Als die Beamten riefen, sie würden jetzt den Hund loslassen, kam er heraus und ließ sich festnehmen. Es handelt sich um einen 37-jährigen Münchner, polizeibekannt wegen Eigentums- und Rauschgiftdelikten. Er wurde wegen Hausfriedensbruch und versuchten Diebstahls angezeigt.