Unbekannte haben Fenster der Landesgeschäftsstelle der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) Bayern in München eingeschlagen. Im Innenraum verteilten sie eine übelriechende Substanz. In der Nacht auf Donnerstag seien mehrere Scheiben des Verwaltungsgebäudes eingeworfen und vermutlich Buttersäure in den Räumen verteilt worden, teilte die Gewerkschaft mit.

Die Münchner Polizei bestätigte den Vorfall. Es sei zu einer Sachbeschädigung am Gebäude gekommen; der Schaden liege im mittleren vierstelligen Euro-Bereich, sagte eine Sprecherin.

Gewalt und Sachbeschädigung seien keine Mittel der demokratischen Auseinandersetzung, erklärte der bayerische DPolG-Landesvorsitzende Jürgen Köhnlein. „Wer versucht, durch solche vermutlich politisch motivierte Straftaten Einschüchterung zu erzeugen, stellt sich außerhalb des rechtsstaatlichen Diskurses.“ Die Gewerkschaft lasse sich davon nicht beeindrucken.

Bisher liegen allerdings keine Informationen zu den Hintergründen der Tat vor. Nach Angaben der Münchner Polizei wird in alle Richtungen ermittelt. Der Staatsschutz ermittele. Das sei aber ein normaler Vorgang, weil eine Institution betroffen sei, die mit dem staatlichen Organ Polizei in engem Zusammenhang stehe.