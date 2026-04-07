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Großeinsatz am Königsplatz18-Jähriger mit Schreckschusspistole in der U-Bahn

Da die Lage unklar war, rückte die Polizei mit zehn Einsatzwagen an (Symbolbild).
Da die Lage unklar war, rückte die Polizei mit zehn Einsatzwagen an (Symbolbild). Sven Hoppe/dpa

Der junge Mann hantiert mit der Pistole, Passagiere rufen die Polizei. Doch als diese mit zehn Streifenwagen eintrifft, ist der 18-Jährige bereits überwältigt.

Ein größerer Polizeieinsatz am U-Bahnhof Königsplatz hat am Dienstagnachmittag für Aufsehen gesorgt. Laut Polizeibericht beobachteten Fahrgäste gegen 14.20 Uhr einen 18-Jährigen in der U-Bahn, der mit einer Schreckschusspistole hantierte. Ein 24-jähriger Passagier überwältigte ihn, andere verständigten den Notruf.

Ein uniformierter Bundeswehrsoldat wurde auf die Situation aufmerksam und nahm die Pistole an sich. Als er den Zug verließ, trafen gerade die ersten Polizeibeamten ein. Der Soldat hielt die Hände mit der Pistole nach oben und signalisierte so, dass die Situation unter Kontrolle sei.

Insgesamt rückten zehn Polizeistreifen an und nahmen den 18-Jährigen fest. Zu seiner Motivation war zunächst nichts bekannt. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Nach etwa einer Stunde war die Aktion beendet, verletzt wurde niemand.

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