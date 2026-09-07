Zwei offenbar betrunkene junge Frauen waren am späten Freitagnachmittag verantwortlich für einen größeren Polizeieinsatz am Stachus . Laut Polizei randalierten die beiden, 16 und 19 Jahre alt, gegen 17 Uhr auf dem Platz vor dem Hotel Königshof – die Randale sah offenbar so aus, dass sie herumschrien. Das habe dem Hotelpersonal nicht gefallen. Mehrere Mitarbeiter seien nach draußen gegangen und hätten die jungen Frauen aufgefordert, sich zu entfernen, woraufhin sie von den beiden unter anderem geohrfeigt worden seien.

Die ersten dort eingetroffenen Beamten wurden dem Bericht zufolge ebenfalls sehr aggressiv empfangen. Wohl wegen ihrer Alkoholisierung stürzte die 19-Jährige demnach zu Boden. Als ihr ein Polizist helfen wollte, habe die 16-Jährige mit Tätlichkeiten reagiert, sodass sie gefesselt worden sei, so die Polizei. Die Ältere sei daraufhin mit Fußtritten auf die Polizisten losgegangen und sei ebenfalls fixiert worden.

Dann habe sich noch ein eigentlich unbeteiligter Passant eingemischt. Der 48-jährige Mann sei so aggressiv geworden, dass die Polizei ihn ebenfalls gefesselt habe, heißt es weiter. Mittlerweile waren mehr als zehn Streifenwagen am Königshof eingetroffen.

Wegen ihrer starken Alkoholisierung wurde die 19-Jährige zunächst in ein Krankenhaus gebracht. Die 16-Jährige wurde von ihren Eltern abgeholt. Beide erwartet ein Verfahren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.