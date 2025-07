Als der 25-Jährige die Herausgabe einer Bauchtasche verweigerte und ankündigte, die Polizei zu verständigen, flüchteten die Täter per Auto. In der Landsberger Straße entdeckte die Polizei den Fluchtwagen, doch der 19-jährige Fahrer gab Gas und versuchte zu entkommen. In der Sonnenstraße kam der Wagen zum Stehen und die drei Insassen flüchteten zu Fuß in Richtung Stachus. Dort konnten sie festgenommen werden, der Fahrer stand laut Polizei unter Alkoholeinfluss.

Gegen die drei Männer wird nun unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, verbotenen Kraftfahrzeugrennens und wegen des Raubdelikts ermittelt.