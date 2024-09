Ein 69-jähriger Mann ist am späten Donnerstagabend am Lerchenauer See niedergeschlagen und ausgeraubt worden. Der Mann aus Hof ging gegen 23.15 Uhr den See entlang zu seinem Wohnmobil, als er auf einem unbeleuchteten Weg im Bereich der Lassallestraße von zwei unbekannten Männern unvermittelt von hinten angegriffen und ins Gesicht geschlagen wurde. Durch den Angriff verlor der 69-Jährige sein Bewusstsein und erlitt einen Nasenbeinbruch.