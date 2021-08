Von Martin Bernstein

Bei einem Verkehrsunfall in der Münchner Zweibrückenstraße hat am Mittwochvormittag eine Fußgängerin schwerste Verletzungen erlitten. Die 62 Jahre alte Münchnerin war von einem Auto erfasst und eingeklemmt worden. Der Pkw war beim Beschleunigen von der Fahrbahn abgekommen und über den Gehsteig in ein Ladengeschäft geschleudert. Nähere Angaben zum aktuellen Gesundheitszustand der Frau konnte ein Polizeisprecher am Unfallort zunächst nicht machen.

Der Fahrer des Unfallwagens, ein 40 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Freising, war nach ersten Angaben der Polizei gegen 9.45 Uhr aus Richtung Deutsches Museum kommend unterwegs zum Isartor. Vor der Abzweigung zur Thierschstraße verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen 3er-BMW, überrollte den Rad- und Fußgängerweg und dort die Passantin und kam in einer Filiale der Hofpfisterei zum Stehen.

Eine 32 Jahre alte Verkäuferin in der Bäckerei erlitt leichte Verletzungen, ebenso der Freisinger Unfallfahrer. Möglicherweise touchierte das außer Kontrolle geratene 1,5 Tonnen schwere Fahrzeug noch einen weiteren Passanten. Die Front des BMW, die in der Bäckerei-Filiale steckte, wurde komplett eingedrückt.

Die Zweibrückenstraße ist am Vormittag stark frequentiert, weil Besucher des Deutschen Museums von der S-Bahn kommend auf dieser Route unterwegs sind. Im Straßenverkehr zwischen Altstadtring und Isar kommt es laut Feuerwehr derzeit zu massiven Behinderungen. Die Münchner Polizei ruft dazu auf, den Bereich weiträumig zu umfahren.