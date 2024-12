Beim Contact-Technofestival im Zenith in Freimann sind Sonntagnacht drei Besucher ihres Halsschmucks beraubt worden. Wie die Polizei berichtet, näherten sich der oder die Täter von hinten ihren Opfern und rissen ihnen Ketten vom Hals – offensichtlich fachkundig: In drei Fällen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Opfer erlitten oberflächliche Verletzungen am Hals.