Einen filmreifen Stunt haben ein 24-jähriger Mann und ein Zivilpolizist am Donnerstag im Westpark geliefert. Eine Passantin hatte die Polizei informiert, dass der Mann bei den Grillplätzen nahe dem Rosengarten ein Lagerfeuer angezündet habe. Zwei Zivilpolizisten sprachen den Mann daraufhin an. Der jedoch griff unvermittelt einen der Beamten an.