Ein Abendessen unter Arbeitskollegen hat am Dienstagmorgen zu einem Polizei-Einsatz in Schwabing geführt. Nachdem eine 35 Jahre alte Frau noch mit zu ihrem Kollegen gegangen war, war es dort gegen zwei Uhr zu einem Streit gekommen. Der 46-Jährige habe die Frau geschlagen, mit einer Pistole bedroht und ihr ein Springmesser an den Hals gehalten, wie die Polizei mitteilte. Zudem habe er zwei Mobiltelefone und einen Laptop seiner Kollegin zerstört. Der Frau gelang es, zu fliehen und die Polizei zu verständigen. Die rückte mit einem Spezialeinsatzkommando (SEK) an und nahm den Mann fest; die Frau kam leicht verletzt ins Krankenhaus.