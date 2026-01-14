Zum Hauptinhalt springen

Schwabing46-Jähriger hält Arbeitskollegin Messer an den Hals

Ein Mann greift seine Arbeitskollegin an. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung findet die Polizei zahlreiche Waffen.
Außerdem schlägt er sie und bedroht sie mit einer Pistole. Die Frau flieht aus der Wohnung des Mannes. Die Polizei findet dort bei einer Durchsuchung zahlreiche Waffen.

Ein Abendessen unter Arbeitskollegen hat am Dienstagmorgen zu einem Polizei-Einsatz in Schwabing geführt. Nachdem eine 35 Jahre alte Frau noch mit zu ihrem Kollegen gegangen war, war es dort gegen zwei Uhr zu einem Streit gekommen. Der 46-Jährige habe die Frau geschlagen, mit einer Pistole bedroht und ihr ein Springmesser an den Hals gehalten, wie die Polizei mitteilte. Zudem habe er zwei Mobiltelefone und einen Laptop seiner Kollegin zerstört. Der Frau gelang es, zu fliehen und die Polizei zu verständigen. Die rückte mit einem Spezialeinsatzkommando (SEK) an und nahm den Mann fest; die Frau kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Bei der Wohnungsdurchsuchung stellten die Beamten mehr als 30 Messer und Handfeuerwaffen sicher, dem ersten Anschein nach vor allem Softair-Pistolen. Ob scharfe Waffen dabei waren, war zunächst unklar. Gegen den 46-Jährigen wird nun wegen Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt.

