Asylbewerberheim in Laim:Polizei-Großeinsatz wegen Pistole

Mehr als 30 Polizisten rückten am Samstagnachmittag zu einem Einsatz in einer Asylbewerber-Unterkunft in Laim an, wo ein Mann mit einer Pistole gemeldet worden war – allerdings ohne Ergebnis: Der Mann hatte sich nicht strafbar gemacht, sodass er nach der Überprüfung entlassen und auch nicht angezeigt wurde.