Von Julian Hans

Die Polizei macht mit Kontrollen der verschärften Infektionsschutzregeln ernst. Zwischen Donnerstagfrüh und Freitagfrüh hätten Beamte mehr als 1400 Kontrollen durchgeführt, teilte das Polizeipräsidium am Freitag mit. 56 Verstöße wurden angezeigt, sieben Anzeigen betrafen die Ausgangssperre.

Immer wieder rufen Händler die Polizei, weil Kunden die Maskenpflicht ignorieren. So geschehen am Donnerstagnachmittag, als es in einem Supermarkt in Kirchtrudering zu Handgreiflichkeiten zwischen einem 45-jährigen Maskenverweigerer und einem 22-jährigen Verkäufer kam. Die Polizei nahm Anzeigen wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruchs und Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz auf.

In der Nacht auf Freitag brachte die fehlende Maske eine Streife der Bundespolizei auf die Spur eines 22-Jährigen, der per Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde. Als die Polizisten den stark betrunkenen Mann gegen 2.30 Uhr am S-Bahnsteig am Hauptbahnhof aufgriffen, beleidigte er sie und wehrte sich. Zu der bestehenden Strafe kommen nun ein Bußgeld wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz und Anzeigen wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte hinzu.