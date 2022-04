Der Rentner ist demenzerkrankt und auf Medikamente angewiesen. Zuletzt wurde er am Freitagnachmittag in Bogenhausen gesehen.

Seit Freitag wird ein 83-jähriger Münchner vermisst. Zuletzt wurde er in Bogenhausen gesehen, wo er sich gemeinsam mit seiner Ehefrau aufhielt. Weil er wieder in die gemeinsame Wohnung fahren wollte, stieg er gegen 14 Uhr in eine Tram der Linie 37. Diese wollte er am Max-Weber-Platz wieder verlassen, um dort in die U-Bahn-Linie U5 umzusteigen.

Nachdem der 83-Jährige bis zum Abend nicht heimkehrte, informierte die Ehefrau die Polizei. Der Rentner leidet unter einer beginnenden Demenz und ist auf Medikamente angewiesen.

Der Mann ist circa 1,80 Meter groß, schlank, etwa 75 Kilo schwer und hat graue, längere Haare mit Seitenscheitel. Er trägt eine graue Cordhose, eine graue Steppjacke, schwarze Winterstiefel und eine grüne Schiebermütze mit Fischgrätenmuster. Außerdem könnte er einen dunkelbraunen großen Schirm mit der Aufschrift "Frankfurter Allgemeine" mit sich führen. Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt das Polizeipräsidium München unter der Telefonnummer 089/2910-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.