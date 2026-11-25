Am frühen Dienstagmorgen ist ein 27-Jähriger im Münchner Gärtnerplatzviertel niedergeschlagen und verletzt worden. Vorausgegangen war nach Angaben des Opfers eine Auseinandersetzung mit drei Männern, die ihn antisemitisch und volksverhetzend beleidigt haben sollen. Die Attacke ereignete sich nahe der Alten Synagoge an der Reichenbachstraße .

Der Angriff ist der jüngste Fall in einer Reihe von Hassverbrechen auf offener Straße, über die die Münchner Polizei am Mittwoch berichtete. Am späten Samstagabend schlugen zwei Männer in Wellensteyn-Jacken nahe dem Schwabinger Nikolaiplatz einen 20-Jährigen mit der Faust und einer abgebrochenen Bierflasche krankenhausreif und verletzten dessen zwei Begleiter. Einen von ihnen beleidigten die Angreifer rassistisch.

Schwulenfeindlich und antimuslimisch wurde am Sonntagmorgen ein 35-Jähriger an der U-Bahnstation Laimer Platz beschimpft. Die beiden queerfeindlichen Pöbler waren zunächst mit dem 35-Jährigen in Streit geraten, hatten ihn dann verfolgt und verletzt.