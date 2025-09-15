Mehr als ein Vierteljahr nach einer Vergewaltigung am Stachus sucht die Polizei jetzt per Öffentlichkeitsfahndung nach den beiden mutmaßlichen Tätern.

Die beiden jungen Männer trafen ihr späteres Opfer, eine 17-Jährige, wohnhaft südlich von München, am 30. Mai gegen 22 Uhr am Stachusbrunnen. Nach einiger Zeit folgte ihnen die junge Frau in eine nahegelegene Tiefgarage. Dort wurde sie von beiden vergewaltigt. Die Tat angezeigt hat sie erst am nächsten Tag.

Weil andere Fahndungsansätze – Zivilfahnder am Stachus, DNA-Abklärung – erfolglos blieben, fahndet die Polizei nun mit Überwachungskamera-Bildern der Verdächtigen und bittet etwaige Zeugen, sich zu melden. Einer der Täter wird beschrieben als 19 Jahre alt, etwa 1,63 Meter groß, schlank, dunkelbraune kurze Haare, grüne Augen, sonnengebräunte Haut, Schnurrbart, dünne Lippen. Der andere ebenfalls 19 Jahre, etwa 1,70 Meter groß, schlank, dunkelbraune kurze Haare, sonnengebräunte Haut, Akne im Gesicht.