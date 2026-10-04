Eine wilde Verfolgungsjagd hat sich ein 21-Jähriger aus dem Landkreis München in der Nacht auf Samstag im Münchner Norden mit der Polizei geliefert. Gegen 1.50 Uhr wollten Beamte den Mann kontrollieren und machten dies mit dem Anhaltesignal, Blaulicht und Martinshorn deutlich. Doch statt anzuhalten, flüchtete er auf seiner Yamaha „halsbrecherisch“, wie eine Polizeisprecherin sagte, über die Landshuter Allee, den Mittleren Ring bis nach Unterföhring.