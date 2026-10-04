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Münchner NordenHalsbrecherische Flucht vor der Polizei

Vor einer Polizeikontrolle flüchtete ein Motorradfahrer. (Symbolbild)
Vor einer Polizeikontrolle flüchtete ein Motorradfahrer. (Symbolbild)
Foto: Lino Mirgeler/dpa

Ein Motorradfahrer ergreift die Flucht, als ihn die Polizei kontrollieren will. Erst nach einer wilden Jagd gelingt es, ihn zu stoppen.

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Eine wilde Verfolgungsjagd hat sich ein 21-Jähriger aus dem Landkreis München in der Nacht auf Samstag im Münchner Norden mit der Polizei geliefert. Gegen 1.50 Uhr wollten Beamte den Mann kontrollieren und machten dies mit dem Anhaltesignal, Blaulicht und Martinshorn deutlich. Doch statt anzuhalten, flüchtete er auf seiner Yamaha „halsbrecherisch“, wie eine Polizeisprecherin sagte, über die Landshuter Allee, den Mittleren Ring bis nach Unterföhring.

Dort gelang es den Einsatzkräften den 21-Jährigen mit dem Polizeiauto zu stoppen. Dabei stürzte er und wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Dem jungen Mann wurde Blut abgenommen, sein Führerschein ist erst einmal weg, und gegen ihn wird wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

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SZ PlusVon Linus Freymark

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