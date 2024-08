Berg am Laim:36-Jähriger rast mit Tempo 80 über rote Ampeln und gefährdet Passanten

Über Gehwege und rote Ampeln sowie durch den Gegenverkehr raste am frühen Montagabend ein Mann in Berg am Laim, weil er sich einer Polizeikontrolle entziehen wollte – aber nur für kurze Zeit: Als er sein Auto abstellte und zu Fuß flüchten wollte, stellten ihn die Polizisten und nahmen ihn fest.