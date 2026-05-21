Offensichtlich die richtige Eingebung hatte eine Polizeistreife, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 0.50 Uhr im Euroindustriepark einen Audi Q2 ohne konkreten Anlass kontrollieren wollte. Wie sich nach einer wilden Verfolgungsjagd über Frankfurter Ring, Ungerer- und Schenkendorfstraße herausstellte, saß der 18 Jahre alte Fahrer ohne Führerschein, aber dafür mit Kokain am Steuer.

Bei der Flucht vor der Kontrolle hatte er das Auto auf teilweise mehr als 100 Kilometer pro Stunde beschleunigt, ehe er in der Lyonel-Feininger-Straße von der Fahrbahn abkam und auf dem Gehweg an einem Metallabsperrbügel hängenblieb. Beim Versuch, zu Fuß weiter zu flüchten, stoppten ihn die Beamten schließlich.

Da der 18-Jährige augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Er hatte zudem Kokain bei sich, aber keine gültige Fahrerlaubnis. Er wurde wegen diverser Verkehrsdelikte sowie eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt; sein demoliertes Auto wurde sichergestellt.