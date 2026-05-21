Zum Hauptinhalt springen

Münchner NordenOhne Führerschein, dafür mit Koks: 18-Jähriger rast durch die Stadt

Die Polizei kann den jungen Mann schließlich stoppen (Symbolfoto).
Die Polizei kann den jungen Mann schließlich stoppen (Symbolfoto). Peter Kneffel/dpa

Teilweise mit Tempo 100 flüchtet der junge Mann vor der Polizei – und kommt schließlich von der Fahrbahn ab.

Offensichtlich die richtige Eingebung hatte eine Polizeistreife, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 0.50 Uhr im Euroindustriepark einen Audi Q2 ohne konkreten Anlass kontrollieren wollte. Wie sich nach einer wilden Verfolgungsjagd über Frankfurter Ring, Ungerer- und Schenkendorfstraße herausstellte, saß der 18 Jahre alte Fahrer ohne Führerschein, aber dafür mit Kokain am Steuer.

Bei der Flucht vor der Kontrolle hatte er das Auto auf teilweise mehr als 100 Kilometer pro Stunde beschleunigt, ehe er in der Lyonel-Feininger-Straße von der Fahrbahn abkam und auf dem Gehweg an einem Metallabsperrbügel hängenblieb. Beim Versuch, zu Fuß weiter zu flüchten, stoppten ihn die Beamten schließlich.

Da der 18-Jährige augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Er hatte zudem Kokain bei sich, aber keine gültige Fahrerlaubnis. Er wurde wegen diverser Verkehrsdelikte sowie eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt; sein demoliertes Auto wurde sichergestellt.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

ExklusivAnklage zugelassen
:Steueroase mitten im Wald: Geschäftsleute müssen vor Gericht

Vom Stadl im Ebersberger Forst ins Gefängnis – dieser Gang könnte sechs Angeklagten aus dem Konzern der Hypovereinsbank bevorstehen. Sie sollen ihrem Arbeitgeber illegal Gewerbesteuern in Millionenhöhe erspart haben. Die Umstände wirken grotesk.

SZ PlusVon Klaus Ott

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite