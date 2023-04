Eine halbstündige Verfolgungsjagd quer durch die Stadt lieferte sich die Polizei am Freitagmorgen mit einem 39-jährigen Mann. Dieser sollte gegen 4.15 Uhr an der Ständlerstraße in Giesing von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Anstatt anzuhalten, gab der Mann jedoch Gas und flüchtete zunächst über die Heinrich-Wieland-Straße und den Nockherberg Richtung Innenstadt. Dabei missachtete er mehrfach rote Ampeln und überfuhr einen Gehweg.

Zeitweise war er mit mehr als 150 Stundenkilometern unterwegs. Insgesamt 20 Streifenwagen folgten ihm, bis es in der Leopoldstraße auf Höhe Schenkendorfstraße gelang, den Audi A6 anzuhalten. Wie sich herausstellte, war der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, zudem vielfach mit dem Gesetz in Konflikt gekommen und, so die Polizei, "deutlich alkoholisiert". Ihn erwartet nun ein Verfahren unter anderem wegen eines verbotenen Autorennens.