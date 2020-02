Was den Renault Twingo für die Fahnder der Kontrollgruppe Ost der Münchner Polizei so verdächtig gemacht hat, darüber schweigt sich die Polizei aus. Am vergangenen Freitag jedenfalls holten die Beamten das in Neapel zugelassene Auto von der Autobahn A8, um es auf dem Parkplatz Aying genauer in Augenschein zu nehmen. Es dauerte nicht lange, bis klar war: Die Polizisten hatten den richtigen Riecher gehabt. Der 41 Jahre alte Lenker des Autos, ein neapolitanischer Lackierer, war nicht etwa unterwegs zu einem Handwerker-Auftrag - sondern offenkundig als Drogen- und Schwarzgeldkurier.

Denn als die Beamten den Twingo inspizierten, der in Neapel auf einen anderen Mann zugelassen ist, fiel ihnen ein nachträglich eingebauter Metallkasten am Unterboden auf. Auto und Fahrer wurden daraufhin nach Perlach zur Polizeiinspektion 24 gebracht. Als Experten dort den Beifahrersitz des Twingo demontierten, fanden sie darunter einen professionell eingebauten doppelten Boden. In einem Hohlraum lagen säuberlich gebündelt 155 000 Euro in großen Scheinen und 450 Gramm Heroin mit einem Straßenverkaufswert von etwa 40 000 Euro. "Das haben wir nicht oft", sagt Kriminaloberrat Markus Karpfinger, der Leiter des Münchner Drogendezernats. Auch wohin der italienische Kurier die heiße Fracht bringen sollte, fanden die Ermittler heraus. Im Navigationsgerät war nämlich der Großraum Nürnberg als Ziel gespeichert.

Für die Fachleute im Polizeipräsidium dürfte das ebenso wenig eine Überraschung sein wie für ihre mit der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität befassten Kollegen in Italien, die über den ungewöhnlichen Fund informiert wurden. Neapel ist die Heimatstadt der Mafia-Organisation Camorra. Rauschgiftkriminalität und Geldwäsche sind zwei Hauptfelder der Clans bei ihren illegalen Geschäften in Deutschland. Und einen ihrer Schwerpunkte haben die geschätzt 30 in Bayern ansässigen Camorra-Mitglieder in Nürnberg. Sechs Clans sollen sich das Geschäft im Freistaat aufteilen.

In München fielen zuletzt die beiden eigentlich verfeindeten Familien Di Lauro und Licciardi aus Secondigliano im Norden Neapels auf, als sie 2018 mehrere in München lebende Italiener rekrutierten, die für sie Mietautos klauten und nach Neapel brachten. Der im neapolitanischen Bahnhofsviertel beheimatete Mazzarella-Clan ist in Südbayern ebenfalls polizeibekannt, 2018 gab es eine Festnahme in Traunstein. Im gleichen Jahr führten Staatsanwaltschaft München I und Landeskriminalamt ein Verfahren gegen drei Männer aus München, die offenbar so gute Beziehungen zur Camorra hatten, dass sie bereits beim ersten Geschäft über 100 000 Euro Falschgeld aus der "Napoli-Group" verfügten.

Italienische Mafia-Jäger stießen zudem im März 2019 auf einen Verdächtigen aus dem Stadtteil Traiano im Westen Neapels. Er war nicht in einen der örtlichen Clans eingebunden, sondern bediente als Drogenschmuggler mehrere Camorra-Banden. Er soll über Genua Rauschgiftlieferungen aus Südamerika in europäische Großstädte organisiert haben. Aufgefallen ist er durch seine häufigen Reisen nach München.