Nach dem erneuten Brand einer Grasfläche in Waldperlach hat die Polizei einen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Nördlich des Kieswerks im Waldperlacher Forst brannte eine Fläche von 350 Quadratmetern. Der Festgenommene wurde in der Nähe des Brandes angetroffen, er wohnt auch nicht weit entfernt.

Mit Rücksicht auf eine etwaige Identifizierbarkeit des Verdächtigten gaben Polizei und Staatsanwaltschaft keine weiteren Einzelheiten zu ihm heraus – weder Alter noch Beruf noch Angaben zu möglichen Motiven.

Seit Jahren kommt es im Münchner Osten immer wieder zu Flächenbränden, bei denen Polizei und Feuerwehr zumeist von Brandstiftung ausgehen. So brannte zuletzt am 8. März ebenfalls in Waldperlach eine Fläche von 4000 Quadratmetern ab.

Die Feuerwehr warnte damals vor erhöhter Brandgefahr wegen des trockenen Bodens. Nun soll untersucht werden, ob auch für diesen Brand der Festgenommene verantwortlich gemacht werden kann. In den Jahren 2017 bis 2019 hat die Polizei rund 30 mutmaßliche Brandstiftungen zwischen Perlach und Trudering, Putzbrunn und Grasbrunn registriert.

Gegen den Mann wurde ein Haftbefehl erlassen, der jedoch von der zuständigen Ermittlungsrichterin außer Vollzug gesetzt wurde, sodass er sich derzeit auf freiem Fuß befindet.