Polizei in München

Auf dem Geschwister-Scholl-Platz feierten am Samstag viele Leute - dabei wurden Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen festgestellt.

400 Personen machen am Wochenende am Professor-Huber-Platz Party. Als die Polizei Feiernde auf Regelverstöße hinweist, kommt es erneut zu Übergriffen gegen die Beamten.

Von Linus Freymark

In der Nacht zu Sonntag ist die Polizei zu mehreren Einsätzen ausgerückt, bei denen Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen festgestellt wurden. Am Professor-Huber-Platz vor der Universität versammelten sich etwa 400 Personen, die Alkohol tranken und gegen die Mindestabstände verstießen. Das gab die Polizei am Montag bekannt. Während des Einsatzes sperrten die Beamten die Ludwigstraße vorübergehend, um Kontakte zwischen den Feiernden und den vorbeifahrenden Autoposern zu unterbinden.

Als die Beamten die Feiernden auf die Regelverstöße aufmerksam machten, kam es erneut zu Übergriffen gegen die Polizisten. Kurz vor 23 Uhr schlug ein 18-Jähriger während einer Kontrolle einem Beamten unvermittelt ins Gesicht und verletzte ihn dabei leicht. Der Angreifer hatte etwas über ein Promille Alkohol im Blut.

Bei der anschließenden Festnahme leistete der 18-Jährige Widerstand und beleidigte die Beamten massiv, so die Polizei. Weil er über Schmerzen klagte, wurde er zunächst ins Krankenhaus gebracht. Wegen seines weiterhin aggressiven Verhaltens musste er beim Transport von Polizisten begleitet werden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen tätlichen Angriffs, Widerstand, Körperverletzung und Beleidigung.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich ebenfalls am Professor-Huber-Platz um kurz vor eins. Hierbei warf ein 19-Jähriger eine Glasflasche in Richtung eines Beamten. Er verfehlte sein Ziel jedoch, im Anschluss an den Angriff flüchtete der 19-Jährige und verließ den Platz. Der betroffene Polizeibeamte erkannte den jungen Mann jedoch und nahm ihn gemeinsam mit Kollegen fest. Der 19-Jährigen wurde wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte angezeigt, er befindet sich aber wieder auf freiem Fuß.