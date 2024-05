Bei einem Verkehrsunfall in der Nymphenburger Straße mit vier Fahrzeugen sind in der Nacht zum Sonntag vier Personen verletzt worden. Laut Polizei hielten gegen Mitternacht zwei Großraumtaxis auf dem rechten Fahrstreifen stadtauswärts auf Höhe der Erzgießereistraße, um Fahrgäste einsteigen zu lassen. Ein 33-Jähriger prallte von hinten mit seinem VW-Transporter gegen eines der Taxis, das auf den davor stehenden Wagen geschoben wurde und dieser wiederum gegen einen geparkten Pkw. Während des Aufpralls waren mehrere Personen am Einsteigen. Einer der Fahrer sowie drei Fahrgäste, die aus Italien stammen, wurden verletzt, eine 72-Jährige schwer. Der Unfallverursacher war alkoholisiert, so die Polizei. Laut Feuerwehr wurden zahlreiche Rettungskräfte zum Unfallort entsandt.