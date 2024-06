Ein Totalschaden an einem 7er-BMW, ein Verkehrsschild umgenietet und am Ende noch die Regierung von Oberbayern beschädigt – das Gebäude, nicht die Personen: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntagfrüh gegen 5.30 Uhr an der Ecke Karl-Scharnagl-Ring/Maximilianstraße ereignete. Aus ungeklärter Ursache verlor der Fahrer des geleasten Wagens die Kontrolle, überfuhr zunächst das Verkehrsschild und knallte anschließend in eine Säule des Mitte des 19. Jahrhunderts entstandenen Bürklein-Baus.