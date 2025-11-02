Weil das bei einer Bundeswehrübung in Erding kürzlich nicht ganz so perfekt funktioniert hatte mit der öffentlichen Ankündigung, hat die Münchner Polizei für kommende Woche zwei Übungen ihrer Kräfte nun größer angekündigt: Am Montag, 3. November, 9 bis 16 Uhr, nutzt die Polizei die Herbstferien für eine Einsatzübung an der Mittelschule in Unterschleißheim. Im Zeitraum von Dienstag, 4., bis Freitag, 7. November gibt es zudem eine Großübung im Bereich der U-Bahnstation in Fröttmaning. Der U-Bahnbetrieb dort laufe weiter, heißt es von der Polizei, zugleich solle sich niemand stören, dass Einsatzkräfte unter anderem mit Schutzausrüstung und Platzpatronen agierten und Knallgeräusche und Schreie zu hören sein könnten.