Öffentliche Sicherheit :Wie die Polizei München mit Kameras überwacht

Von Stephan Handel

Der Große Bruder hat gerade etwas anderes zu tun. Ist aber sowieso nicht viel los in München, das überwacht werden müsste – der Brunnen am Stachus plätschert vor sich hin, ebenso der am Sendlinger Tor, Dealer und Gewohnheitstrinker im Alten Botanischen Garten machen anscheinend Mittagspause, und am Hauptbahnhof ist nur das übliche Rollgekoffere zu sehen. Das war’s dann übrigens schon mit der polizeilichen Video-Überwachung in der Stadt.