Die Polizei hat zwei Männer festgenommen, die in der Öffentlichkeit Frauen sexuell belästigt haben. Der erste Vorfall ereignete sich laut Polizeipräsidium am Freitag gegen 14.45 Uhr auf der Theresienwiese. Eine 40-jährige Frau spazierte dort, als sich ein ihr unbekannter Mann näherte und versuchte, sie im Intimbereich zu berühren. Die Frau sprang zur Abwehr nach hinten, der Mann versuchte weiter, die Frau zu berühren, ehe er flüchtete. Mehrere Streifen der von der Frau alarmierten Polizei fahndeten nach dem Täter und nahmen ihn im Bereich der Theresienwiese fest. Der zweite Fall ereignete sich laut Polizei in einem Einkaufszentrum in Perlach. Unvermittelt griff ein Mann einer 18-jährige Frau zwischen die Beine fragte, ob sie Geschlechtsverkehr wolle. Die Frau verständigte den Sicherheitsdienst des Zentrums, der den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festhielt. Bei der Durchsuchung des 40-Jährigen fand die Polizei einen gefälschten Schweizer Ausweis, zudem wurde festgestellt, dass ein Haftbefehlt gegen den Mann vorliegt. Nach Prüfung seiner Haftfähigkeit - der Mann hatte einen Atemalkoholgehalt von 2,8 Promille - wurde er im Präsidium in Haft genommen. Ein Polizeisprecher sagte, man wolle Frauen ermutigen, Übergriffe dieser Art anzuzeigen, die Polizei nehme dies sehr ernst und werde sofort aktiv.