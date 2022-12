Die Polizei greift am U-Bahnhof Sendlinger Tor einen Mann mit einem spitzen Gegenstand in der Hand auf. Eine Gefahr ist der 27-Jährige aber wohl vor allem für sich selbst.

Einen größeren Polizeieinsatz gab es am Montagabend am U-Bahnhof Sendlinger Tor. Gegen 20 Uhr berichteten mehrere Passanten über den Notruf 110 der Polizei von einem Mann, der mit Verletzungen im Gesicht von der Sonnenstraße in Richtung U-Bahn-Sperrengeschoss unterwegs sei. Zudem habe die Person einen spitzen Gegenstand in der Hand, hieß es. Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei losgeschickt.

Im Untergeschoss trafen die Beamten auf einen 27-Jährigen aus dem Landkreis Pfaffenhofen, der sich zu diesem Zeitpunkt offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Der junge Mann hatte ein Messer und ein Cuttermesser dabei und sich damit selbst die Verletzungen zugefügt. Er wurde nach der medizinischen Erstversorgung durch einen Rettungsdienst von der Polizei in einem Krankenhaus untergebracht.