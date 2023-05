Ein Münchner hat am frühen Sonntagmorgen in der U-Bahn einen anderen Fahrgast aufgefordert, das Rauchen einzustellen - und ist daraufhin von mehreren jungen Männern krankenhausreif geprügelt wurden. Der brutale Übergriff ereignete sich um 0.30 Uhr in der U6 Richtung Fröttmaning. Am Sendlinger-Tor-Platz stiegen die Täter aus und flüchteten in Richtung Karlsplatz.

Ihr Opfer konnte sich noch bis auf den Bahnsteig schleppen und brach dort bewusstlos zusammen. Der 35-Jährige wurde mit Schnittverletzungen, einem Nasenbeinbruch und einer Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus gebracht. Am Montag stellten sich drei Tatverdächtige der Polizei. Sie sind zwischen 17 und 19 Jahre alt und kommen aus München und dem Landkreis. Jetzt werden Zeugen gesucht.