Die Unaufmerksamkeit eines Polizisten hat am Sonntagmittag zu einem Sachschaden von 80 000 Euro und einer stundenlangen Sperrung der Grünwalder Straße geführt. Der Beamte war mit einem Video-Überwachungswagen beim Drittligaspiel 1860 München gegen Viktoria Köln eingesetzt. Kurz vor 13 Uhr wollte er, auf der Candidstraße in östlicher Richtung fahrend, die Grünwalder Straße überqueren. Dabei hatte er jedoch übersehen – oder vergessen –, dass der Mast mit der Überwachungskamera noch ausgefahren war. Dieser Mast verfing sich in 5,50 Metern Höhe im Fahrdraht der Straßenbahn und riss diesen herunter. Der Mast selbst brach ab.